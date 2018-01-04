Karadenizli acente sahipleri Muğla'da

MUĞLA (AA) - AnadoluJet'in Dalaman-Ankara seferlerinin haftada 7 güne çıkarılmasının ardından Karadenizli acente sahiplerinden oluşan 20 kişilik kafile, Muğla'ya geldi.

Ankara'dan AnadoluJet'e ait TK 7176 sefer sayılı uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen acente sahiplerine lokum ikram edildi.

Dalaman'dan otobüsle Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne hareket eden kafilenin, 4 gün boyunca Akyaka, Marmaris, Dalyan ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerini ziyaret edecekleri öğrenildi.

- "Turist sayısında artış bekliyoruz"

YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2017’de düzenlenen "Bölgesel Uçuşlar" konulu çalıştayda oluşturulan ortak programa başladıklarını söyledi.

Bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin de acente sahiplerine tanıtılacağını belirten Songur, "Dalaman-Ankara seferlerine başlamasıyla Dalaman bölgesine ülkemizin farklı yerlerinden gelecek misafirlerimizin sayısında artış yaşanacağına inanıyoruz. Bölge tanıtımı açısından Karadenizli acente sahiplerimizin bu ziyaretini çok önemsiyoruz." dedi.

Songur, AnadoluJet, YDA Dalaman Havalimanı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasında hayata geçirilen projenin meyvelerinin önümüzdeki süreçte alınacağını ifade etti.

Bölgeye gelen misafirlerin AnadoluJet ile haftanın her günü gerçekleşen Ankara-Dalaman uçuşlarını desteklemek ve sonrasında bölgesel uçuşlara başlayabilmek için önem arz ettiğine dikkati çeken Songur, "Değerli misafirlerimizin, cennet bölgemize gelen her misafirimiz gibi memnun ayrılacağına ve gönüllü elçimiz olacağına inancım tam." diye konuştu.

- "Uçmayan, görmeyen kalmasın"

AnadoluJet Pazarlama ve Satış Koordinatörü Demokan Öktem de bölgenin turizm alanında gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Uçmayan, görmeyen kalmasın" prensibiyle çalıştıklarını anlatan Öktem, "Geniş iç bölgeye ve muhteşem bir doğaya sahip bölgenin turizm alanında gelişimine katkı sağlamak ve ziyaretçi sayısını arttırmak amacıyla Karadenizli acentelerimizi bölge kanaat önderlerinin de desteğiyle 4 günlük bir programla ağırlıyoruz." dedi.

Kafile, Akyaka'da Kadın Azmağı Deresi'ni gezdi.