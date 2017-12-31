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"Karadenizli Trump" hayatını kaybetti

- ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu, kanser nedeniyle vefat etti

GİRESUN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu, yakalandığı kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

Trabzon'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Topçu (70), bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

Abdullah Topçu, 2014 yılında kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.




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