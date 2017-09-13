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Karadenizli turizmciler Batman'da

- Batman Valisi Deniz: - "Ülkemizde bölücü terör örgütü yıllardır zalimce katliamlar yaptı, Türkiye'nin her alanda gelişmesinin önüne geçmek istiyordu, Türkiye'de bir iç savaş çıkarmayı hedefliyordu ama başaramadı"

Karadenizli turizmciler Batman'da

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, "Ülkemizde yıllardır bölücü terör örgütü zalimce katliamlar yaptı, Türkiye'nin her alanda gelişmesinin önüne geçmek istiyordu, Türkiye'de bir iç savaş çıkarmayı hedefliyordu ama başaramadı" dedi.

Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Turizm Köprüsü Projesi kapsamında Karadenizli turizmciler Batman'a geldi.

Vali Deniz, proje kapsamında Batmanlı ve Karadenizli turizmcilerin bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin dört bir tarafının ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, özellikle son yıllarda büyük değişim ve gelişim gösterdiğini dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Allah'ın yarattığı muhteşem doğayı kullanmayı iyi hesap etmemiz, doğanın şartlarını fazla da zorlamadan, planlı programlı çalışmalar yapmamız lazım. Türkiye'de kültürel değerlerimize daha yeni yeni sahip çıkmaya başladık. Türkiye büyük turizm potansiyeline sahip. Deniz, kum, doğa, güneş turizmiyle büyük bir potansiyele sahip."

Konuşmasında terör olaylarına da değinen Deniz, "Ülkemizde yıllardır bölücü terör örgütü zalimce katliamlar yaptı, Türkiye'nin her alanda gelişmesinin önüne geçmek istiyordu, Türkiye'de bir iç savaş çıkarmayı hedefliyordu ama başaramadı. Çünkü milletimiz vatanına sevdalı. Bu millet Çanakkale'de sırt sırta yatıyor. 15 Temmuz'da ne oldu? Tek yürek olduk ve FETÖ'yü bertaraf ettik." diye konuştu.

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ramazan Aydoğan ise projenin bölgeler arası iş birliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Karadenizli turizmciler ile katılımcılara hediye takdim edildi.

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"Doğu Karadeniz Ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Turizm Köprüsü Projesi"BatmanKaradenizTurizmciler
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