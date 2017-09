Karadenizli turizmciler Mardin'de

MARDİN (AA) - Karadenizli bir grup turizmci yürütülen proje kapsamında Mardin'e geldi.

Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında kardeşlik ve turizmin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen, "Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Turizm Köprüsü Projesi" ile kente gelen turizmciler, Mardin'de aynı sektörde faaliyet gösteren ilgililer ile bir otelde düzenlenen toplantıda buluştu.

Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, buradaki konuşmasında, Rize ve Mardin arasındaki kardeşlik ve dostluğun, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Ovit Tüneli'nin yapılmasını sağladığını belirtti.

Kardeşliğin her sınırı aştığına işaret eden Öztürk, "Demek ki şehirlerin, kültürlerin, insanların kardeşliği, birlik ve beraberliği hiç aşılamayacak sanılan dağları, zirveleri aşabilecek gücü de beraberinde getiriyor. Bu, Türkiye bir ve beraber olduğunda, kardeşçe nelerin başarılabileceğini, nelerin üstesinden gelinebileceğini bir kez daha gösteriyor." dedi.

Öztürk, kısa sürede terörün izlerinin Mardin ve bölgeden silindiğini ve bu sayede turizmde istenilen hedeflere doğru ilerlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl turizmde hedeflerimizi belki tutturamadık. İnsanların güvenliği, terör ve terörün yarattığı iklim maalesef Mardin ve bölgemizdeki turizmi etkiledi ama her geçen gün vatandaşımızın terörle mücadele konusundaki desteği, sağduyusu, devletiyle olan birliği ve bütünlüğü sayesinde bugün Mardin ve bölgede ciddi bir huzur ortamı sağlandı. Bu huzur ortamının ortaya çıkardığı sonuçları her beraber yaşıyoruz. Bu sonuçlardan biri de turizmde yeniden ivme yakalamamız. Bir atılım gerçekleştirdik. 6 aylık kısa bir sürede terörün izlerinin silinmesi, can güvenliğinin sağlanması, turizmin alt yapısının güçlenmesine yönelik yeni yatırımların yapılmasıyla turizm ciddi bir hareketlilik kazandı."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ise Karadeniz'den gelen turizmcilere teşekkür etti.

Mardin'in Mezopotamya'nın önemli şehirlerinden biri olduğuna değinen Aydın, Rize'nin de Karadeniz'de aynı öneme sahip bir il konumunda bulunduğunu aktardı.

Aydın, iki şehrin yakınlaşmasının güzel bir etkinlik olacağı düşüncesini dile getirerek, "Biz kentinize turist göndereceğiz siz de bizim kentimize turist göndereceksiniz. Turizm çarkının devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz inşallah." diye konuştu.

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ramazan Aydoğan da, Mardin'de çok güzel bir şekilde karşılandıklarını belirterek, bundan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Turizmciler toplantının ardından valiliği ve kentteki tarihi mekanları ziyaret etti.