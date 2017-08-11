Karaelmas diyarının

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan 48 yaşındaki Erdinç Kahveci, kente dair topladığı 3 bini aşkın fotoğraftan bazılarını işlettiği çay ocağının duvarlarında sergileyerek, müşterilerine şehrin tarihi hakkında bilgi veriyor.

Kentin siyah beyaz fotoğraflarını biriktirme tutkusuyla bilinen 3 çocuk babası Kahveci, 12 yıl önce başladığı fotoğraf toplama merakı sayesinde bu zamana kadar 3 bini aşkın fotoğraf arşivledi.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerinin yer aldığı, 1895-1960 yıllarını kapsayan fotoğraflardan bazılarını iş yerinde sergileyen Kahveci, şehrin geçmişini gözler önüne seriyor.

"Karaelmas" diyarı olarak bilinen, kömür kenti Zonguldak'ın tarihine ışık tutan fotoğrafları müşterilerine anlatan Kahveci, başta madencilerin zorlu çalışma koşulları olmak üzere şehre dair pek çok konuda bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

- "İnsanlar dükkana girdikleri anda şaşırıyorlar"

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü kentin tarihine her zaman merak duyduğunu söyledi.

Fotoğrafların her birinin birer tarih niteliği taşıdığını anlatan Kahveci, "İnsanlar dükkana girdikleri anda bu duruma şaşırıyorlar. Bunu yapan, Zonguldak'a bu kadar meraklı olan bir kişi yok. Fotoğraflarda olan her şeyi biliyorum. Gelenlere de anlatıyorum ve şaşırıyorlar. Bana, 'Sen bunları nereden biliyorsun?' diyorlar. Arşivlerden araştırıyorum. Hangi fotoğraf nerenin, kaç yılında çekilmiş biliyorum." diye konuştu.

Kahveci, fotoğrafları çevresinden temin etmenin yanı sıra rast geldiği yerlerden satın aldığını belirterek, bu zamana kadar 3 bini aşkın fotoğraf biriktirdiğini ve iş yerinin büyüklüğü açısından sadece 51 fotoğrafı çerçeveleterek sergileme şansı bulduğunu ifade etti.

- "Bu merak işidir, sevdadır"

Özellikle gençleri fotoğraf hakkında bilgilendirmeye çalıştığını dile getiren Kahveci, şöyle konuştu:

"Gençlere, 'Nerede yaşıyorsan, nerede ekmek yiyorsan oralısın. O zaman o yerin geçmişini öğren. Burada tarih var. Çay içmen önemli değil. Fotoğraflara bak.' diyorum. Gençler merak etsinler, öğrenmeye iştah duysunlar. Yaşadıkları memleketin tarihi nasıl oluşmuş, gelişmiş ve bu günlere nasıl gelinmiş bunları öğrensinler. Geçen gelen bir müşterim 72 yaşında olduğunu söyledi. Buradaki fotoğraflara şaşırarak, ağladı. Fotoğraflara bakarak, 'Bunlar çocukluğum fotoğrafları. Çocukluğumda buradaydım. Zonguldak ne kadar değişmiş? Eski hali daha güzelmiş.' deyip, hüzünlendiğini gördüm. Bana, 'Anlatır mısın?' dedi. Ben de fotoğrafları tek tek anlattım."

"Bu merak işidir, sevdadır." diyen Kahveci, "Gelenlere sabırla, yeri geldiğinde işimi bırakıp zamanımı ayırarak anlatıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Buraya bir fotoğraf daha kattığım zaman Zonguldak'a daha çok bağlanıyorum." dedi.

- "Gördükçe bambaşka bir halin içerisine giriyorum"

Çay ocağının müşterilerinden 72 yaşındaki Kemal Karaca da fotoğraflara baktığı zaman çok eskilere gittiğini ve o günleri hatırladığında duygulandığını dile getirdi.

"Fotoğrafları gördükçe bambaşka bir halin içerisine giriyorum." diyen Karaca, "O ortamı özlüyorum. Değişiklik olmuş. O zaman ile bu zaman arasında çok şey değişmiş." ifadesini kullandı.