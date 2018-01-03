Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Ali Gökçe idaresindeki 70 FS 166 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize yolunda, Azim Özyer'in kullandığı 70 AJ 804 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada,...

Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Gökçe idaresindeki 70 FS 166 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize yolunda, Azim Özyer'in kullandığı 70 AJ 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Özyer, aynı araçtaki Muhsin Abat, Recep Yavuz ve Bekir Sevsu ile diğer otomobildeki Seval İnci Gökçe (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Azim Özyer idaresindeki otomobilde bulunanların Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KaramanKazaTrafik KazasıYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5