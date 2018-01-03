Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cnnturk Veeam dünya Dr. Markus Heyn cityscape
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Karaman'da devrilen tır yolu trafiğe kapattı

KARAMAN (AA) - Karaman kent merkezi ile Konya'nın Ereğli ilçesini birbirine bağlayan karayolu, pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.Mustafa Yalçın yönetimindeki 70 BC 420 plakalı tır, Karaman-Ereğli...

Karaman'da devrilen tır yolu trafiğe kapattı

KARAMAN (AA) - Karaman kent merkezi ile Konya'nın Ereğli ilçesini birbirine bağlayan karayolu, pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.

Mustafa Yalçın yönetimindeki 70 BC 420 plakalı tır, Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle refüje çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar karayoluna saçıldı.

Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar belediyeye ait iş makineleriyle yol kenarına taşındı.

Karaman-Ereğli karayolu yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KaramanKazaPancar Yüklü Tır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5