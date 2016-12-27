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Karaman'da kapalı çarşının çatısı kar nedeniyle çöktü

KARAMAN (AA) - Karaman'da, kapalı çarşının çatısının bir bölümü kar nedeniyle çöktü. Alınan bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Osman Paşa Bedesteni'nde Ayakkabıcılar Sokağı bölümündeki çatı, üzerinde biriken karın ağırlığı...

Karaman'da kapalı çarşının çatısı kar nedeniyle çöktü

KARAMAN (AA) - Karaman'da, kapalı çarşının çatısının bir bölümü kar nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Osman Paşa Bedesteni'nde Ayakkabıcılar Sokağı bölümündeki çatı, üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle gece çöktü.

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki çatının çökmesi sonucu, bazı dükkanların kapı önleri enkaz ve karla kaplandı.

Çökmenin gece meydana gelmesi nedeniyle olay maddi hasarla atlatıldı. Enkazın kaldırılması ve karların temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çöken çatı etrafında güvenlik önlemi aldı.

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çatı çökmesiKar YağışıKaraman
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