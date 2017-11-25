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Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında

- Görüntülere, iki otomobilin çarpışması ve sürücülerden birinin yola fırlaması yansıyor

Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında

KARAMAN (AA) - Karaman’da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Uğur Can (23) yönetimindeki 06 ACT 136 plakalı otomobil ile Ömer Kaşif Kazancı(55) idaresindeki 70 FP 161 plakalı otomobil, Kazımkarabekir ilçesi Karaman Caddesi’nde çarpıştı.

Kazada 70 FP 161 plakalı otomobilin sürücüsü Kazancı yaralandı.

İlk tedavisi Kazımkarabekir Devlet Hastanesinde yapılan yaralı, hayati tehlike kaydıyla Konya’ya sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 06 ACT 136 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu 70 FP 161 plakalı otomobile çarpması ve sürücü Kazancı’nın yola fırlaması görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanTrafik Kazası
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