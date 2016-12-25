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Karaman'da okullar yarın tatil edildi

KARAMAN (AA) - Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen Karaman'da, okullar yarın da tatil edildi. Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye...

Karaman'da okullar yarın tatil edildi

KARAMAN (AA) - Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen Karaman'da, okullar yarın da tatil edildi.

Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilde olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

Kriz masası oluşturduklarını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Tapsız, Meteorolojinin verilerine göre kent merkezinde kar kalınlığının 63 santimetre ölçüldüğünü kaydetti. Bunun kent merkezinde son yıllardaki en yüksek ölçüm olduğunu ifade eden Tapsız, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Diyaliz hastalarına, hamile bayanlara, yolda kalanların kurtarılmasına öncelik veriyoruz. Doğumu yakın olan bayanlar hastanemizde misafir ediliyor." dedi.

- "Okul yollarının açılması için özel çalışma yapılacak"

Tapsız, köy yollarının açılması için 24 saat çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"156 köyümüzün 120'sinin yolları açıldı, 36 köyümüzün yol açma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışından dolayı 2 gün okullarımızı tatil ettik. Yarın da Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, 15 santimetre kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle yarın da okulları tatil ettik. Okul yollarının açılması için yarın özel bir çalışma yapılacak. Ümit ediyoruz ki salı, çarşamba ve perşembe eğitime devam edilir. Fakat cuma günü 25 santim üzeri bir kar yağışı bekleniyor. Biz ekipler olarak en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Özellikle şehirlerarası yollarda çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Konya, Ereğli ve Mersin yolları ulaşıma açık ama Sertavul Geçidi'nde çekicilerin ulaşımına izin verilmiyor."

Vatandaşlardan zorda kalmadıkça yola çıkmamalarını isteyen Vali Tapsız, "Zaman zaman İl Özel İdaremize, belediyemize yolların açılması için sahte ihbarlar yapılıyor. Bu sahte ihbarlar neticesinde belki gerçekten yardıma muhtaç bir vatandaşımıza ulaşılamayabilinir. Olağanüstü bir durum var. Vatandaşlarımızdan yetkililere yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıKaramanKaraman Valisi Süleyman Tapsız
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