Karaman'da tarihi eser operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ermenek- Balkusan Köyü yolu uzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kandil, 3 adet mızrak ucu, 4 adet yüzük, 4 adet obje, 95 adet sikke, 3 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 5 adet fişek ve 3 adet kazma ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.D(26) , A.G(29), İ.G (18), C.Ç (19), ve S. K (22) gözaltına alındı.