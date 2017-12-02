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Karaman'da tarihi eser operasyonu

- Çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemeleri ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı

Karaman'da tarihi eser operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ermenek- Balkusan Köyü yolu uzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kandil, 3 adet mızrak ucu, 4 adet yüzük, 4 adet obje, 95 adet sikke, 3 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 5 adet fişek ve 3 adet kazma ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.D(26) , A.G(29), İ.G (18), C.Ç (19), ve S. K (22) gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanTarihi Eser Operasyonu
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