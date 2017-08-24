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Karaman’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Arslan idaresindeki 06 EY 7634 plakalı otomobil, Karaman-Konya karayolunun 8. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini...

Karaman’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Arslan idaresindeki 06 EY 7634 plakalı otomobil, Karaman-Konya karayolunun 8. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki sulama kanalı demirlerine çarptı.

Kazada, Arslan'ın eşi Mukaddes Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.





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Anahtar Kelimeler:
1 ölüKaramanKaza
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