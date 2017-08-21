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Karaman'da trafik kazası: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Süleyman Tuna yönetimindeki BZ-153-JH yabancı plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi 1478. Sokak'ta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 70 AU 468 plakalı otomobille...

Karaman'da trafik kazası: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Süleyman Tuna yönetimindeki BZ-153-JH yabancı plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi 1478. Sokak'ta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 70 AU 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil, önce elektrik direğine ardından da kaldırımda duran Şehriban Çetinkol'a (82) çarptı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazadan sonra kaçan 70 AU 468 plakalı otomobilin sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölüKaramanKaza
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