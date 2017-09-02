Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Karaman'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

- Hafif ticari aracın ağaca çarptığı kazada karı koca öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı

Karaman'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu karı koca öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Mehmet Özcan yönetimindeki 20 YA 157 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya karayolunun 20. kilometresinde ağaca çarptı.

Kazada sürücünün eşi Hacer Özcan (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki gelini Şeyma Havza (27) ve torunu Hacer Leyla Özcan (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ailenin Denizli'den Karaman'a bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KaramanTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5