Karaman'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu karı koca öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Mehmet Özcan yönetimindeki 20 YA 157 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Konya karayolunun 20. kilometresinde ağaca çarptı.
Kazada sürücünün eşi Hacer Özcan (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki gelini Şeyma Havza (27) ve torunu Hacer Leyla Özcan (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Ailenin Denizli'den Karaman'a bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.