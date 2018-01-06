Karaman'da uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı KARAMAN (AA) - Karaman'da bir inşaatta uyuşturucu komasına girdiği belirtilen iki genç hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, H.İ.S. (22) ile M.S. (19), Yeni Mahalle Mut Caddesi'nde bir inşaatın giriş katında uyuşturucu...

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:40