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Karaman'da uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir inşaatta uyuşturucu komasına girdiği belirtilen iki genç hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, H.İ.S. (22) ile M.S. (19), Yeni Mahalle Mut Caddesi'nde bir inşaatın giriş katında uyuşturucu...

Karaman'da uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir inşaatta uyuşturucu komasına girdiği belirtilen iki genç hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, H.İ.S. (22) ile M.S. (19), Yeni Mahalle Mut Caddesi'nde bir inşaatın giriş katında uyuşturucu kullandı. Bir süre sonra H.İ.S'nin fenalaşarak yere yığıldığını gören M.S, telefonla 112'yi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri söz konusu iki kişiyi baygın halde buldu.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden H.İ.S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine çalışma yapan polis ekipleri, inşaatta bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanUyuşturucu
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