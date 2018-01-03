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Karaman'daki cinayet

- Eski erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen Ceyda, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Karaman'daki cinayet

KARAMAN (AA) - Karaman'da eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen genç kız toprağa verildi.

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ceyda Aycan'ın (18) cenazesi, Karaman Devlet Hastanesi morgundan, yakınları tarafından alınarak babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze Yeşil Cami'ye getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ceyda Aycan, Kırmahalle Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ceyda Aycan'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakabaşı Mahallesi'ndeki parkta dün gece, eski erkek arkadaşı Durmuş T. tarafından tabancayla vurulan Ceyda Aycan, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetKaraman
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