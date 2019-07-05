Karamanlı sporculara madalya üstüne madalya

Sağlıklı nesiller için eğitim ve spora katkılarını sürdüren Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, tüm sporcuları ve Karaman Duru Performans Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Ali Can’ı tebrik ederek, bundan sonraki şampiyonalarda da başarılarının devamını diledi. Duru, “Şirket olarak gençlerin her zaman yanındayız. Anaokullarından üniversite öğrencilerine kadar eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra gençlerimizi spora özendirmek için onları destekliyoruz. Bilgisayara bağımlı gençliği, eğitimli, bilinçli ve sporcu bir gençliğe dönüştürmek amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.



Genç Bayanlarda Karamanlı Sporcular Türkiye Şampiyonu!



Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, 26-30 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yol Bisikleti Yarışları’nda, Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Genç Bayan Bisiklet Takımı Türkiye şampiyonu oldu. 67 takım ve 657 sporcunun katıldığı şampiyonada; 27-28 Haziran’da Konya-Antalya çevre yolunda bireysel zamana karşı yapılan yarışlarda; Giresun Belediye Spor’dan Ezgi Bayram birinci, Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü’nden Azize Bekar ikinci, Sevim Gerçek üçüncü oldu. 29-30 Haziran’da Konya Şehir Stadyumu çevresinde düzenlenen 70 km’lik yol yarışlarında ise Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübünden Azize Bekar birincilik, Giresun Belediye Spordan Ezgi Bayram ikincilik, Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübünden Sevim Gerçek üçüncülük madalyasını göğüsledi.



Balkan Şampiyonası Dağ Bisikleti Yarışlarında Türkiye’yi temsil edecek



Sonuçlara göre; Duru Bulgur Performans Spor Kulübü Genç Bayan Bisiklet Takımı’ndanAzize Bekar Genç Bayanlarda Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Azize Bekar, Melisa Atmaca, Sevim Gerçek ve Dilara Şahin’den oluşan Karaman Duru Performans Genç Bayan Bisiklet Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Azize Bekar, 7 Temmuz 2019 tarihinde Sırbistan’ın Crava kentinde yapılacak Balkan Şampiyonası Dağ Bisikleti Yarışlarında Türkiye’yi temsil edecek iki bayan sporcudan biri olmaya hak kazandı.



Karaman, tekvandoda da dünya ve Avrupa şampiyonalarına koşuyor



Yol Bisikleti Yarışları’nın yanı sıra 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da rekor katılımla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda da Duru Bulgur Performans Spor Kulübü’nden Muhammet Baran Akçay birbirinden zorlu rakiplerini eleyerek bronz madalya kazandı. Akçay, ağustos ayında Dünya şampiyonası ve ekimde Avrupa şampiyonası kotasına girdi. 8-9 Ağustos tarihlerinde Ankara’da Milli Takım Seçmelerine katılacak olan sporcu, başarılı olması durumunda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı kazanacak.



Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası'na bu yıl 74 ilden 682 kulüp, 1360 bayan, 1496 erkek olmak üzere Türkiye genelinden 2 bin 856 sporcu katıldı. Şampiyonada Duru Bulgur Performans Kulübü, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bayanlar 29 kiloda Nehir Geniş ve 47 kiloda Şefika Çakal gümüş madalyanın sahibi olurken, 51 kiloda Özge Özbey bronz madalya almaya hak kazandı.