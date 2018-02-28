Karamollaoğlu'ndan Şeker-İş'e ziyaret

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi bir iş bu. Bundan dolayı da biz yanınızdayız. Bu fabrikaların özelleştirilmesi durdurulmalı." dedi.

Karamollaoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi'nde, Genel Başkan İsa Gök'ü ziyaret etti.

Şeker fabrikalarının özelleştirme kararına karşı yürüttükleri mücadelede Şeker-İş Sendikasının yanında olduklarını belirten Karamollaoğlu, tarımın en önemli sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Tarımsal üretim içinde şeker pancarının hem şeker sanayinin büyümesinde hem de hayvancılığın gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, son yıllarda şeker pancarına gereken destek verilmediği için üretici sayısının ciddi oranda düştüğünü ifade etti. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim köylerimiz boşaldı, sebeplerinden bir tanesi bu. Tarım Kanunu, tarımın desteklenmesini emrediyor bir bakıma. Tarım Kanunu'nda, 'tarıma destek olarak verilecek rakam mutlaka milli gelirin yüzde 1'inin üzerinde olmalı' deniyor. Bu sene beklenen milli gelirimiz 3,5 trilyon lira, yüzde 1'i, 35 milyar lira eder. Bütçede tarıma ayrılan destek ise 14,5 milyar lira. Buradan açıkça görünüyor ki kanuna bile uyulmuyor. Şimdi onun arkasından tarım stratejik bir sektördür, bunun önemini idrak etmeliyiz demenin hiçbir manası yok ki. Söze değil, bizim icraata ihtiyacımız var. Onun için bu politikaların kökten değişmesi lazım. Ben özelleştirmenin prensip itibarıyla bu gibi sektörlerde eğer özelleştirilen fabrika ortadan kaldırılacaksa karşısındayım. Yok eğer o bölgede gerekli tedbirler alınır, çiftçi desteklenir de burası karlı hale getirilecekse bununla uğraşacak çiftçi, burada çalışan işçi, sendika bu işe ortak edilsin."



- "İnşallah hükümet vazgeçer"



Karamollaoğlu, şeker fabrikalarının bütçe açığını kapatmak için bir gelir vesilesi yapılmaması gerektiğini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Sektörün devamına izin verecek tarzda, yatırımı karlı hala getirecek tarzda bir politika izlensin. Bedava bile verirse burada çalışacak fazla insandan alınacak gelir vergisi bile fabrikanın yapacağı kardan alınacak vergi bile, bize sağlayacağı ithal ikamesi veya ihracat sebebiyle alacağımız gelirler bile Türkiye'ye bunu katbekat öder. Yani bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi bir iş bu. Bundan dolayı da biz yanınızdayız. Bu fabrikaların özelleştirilmesi durdurulmalı. İlle de özelleştirilecek diyorlarsa bunu bırakın pancar üreticisi, bu fabrikalarda çalışan işçilerimiz ve sendikaları alsınlar. Burada hemen şu kadar parayı verin derseniz, ne çiftçinin ne de işçinin bu parayı ödeyecek halinin olmadığı da açık. Yani bu kısa vadelik bir rant için değil, orta ve uzun vadeli Türk ekonomisine sağlayacağı katkı düşünülerek yapılmalı. Bu sektöre yapılacak her yatırım en kısa zamanda, öyle 10 senede değil, bir iki senenin içinde hükümete de millete de kazandırır. İnşallah bu istikametteki çalışmalardan hükümet vazgeçer, hiç olmazsa bu söylediğimiz yola tevessül ederler."

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök de birçok şeker fabrikasının açılmasında Merhum Necmettin Erbakan'ın da katkısının bulunduğunu anımsatarak, destek ziyareti dolayısıyla Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Karamollaoğlu, Şeker-İş Sendikasının, şeker fabrikalarının özelleştirilme kararının iptali için başlatmış olduğu kampanyaya imza atarak destek verdi.