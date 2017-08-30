Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda mezuniyet töreni

YALOVA (AA) - Yalova'daki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, eğitimlerinin tamamlayan 45’i kadın, 226 teğmen diplomalarını düzenlenen törenle aldı.

Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı'nda gerçekleşen programda, 2016 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Subay Adayları Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'ni tamamlayan 189 subay adayı ile 2017 Yılı Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'ni başarı ile tamamlayan 37 muvazzaf astsubaya, teğmen diplomalarını verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Karamürselbey Eğitim Merkezi Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, açılış konuşmasını yaptı.

Tuğamiral Gedik, diploma alacak teğmenlere şöyle seslendi:

"Sizler bugün deniz subayı olma heves ve heyecanıyla girdiğiniz bu şanlı yuvadan deniz kuvvetlerine katılmaya layık birer deniz teğmeni olarak gururla mezun oluyorsunuz. Sizler Türk bahriyesinin geleneklerini ve denizciliği iyi seviyede öğrenmiş, Atatürk ve Cumhuriyetimizin değerlerini içtenlikle benimsemiş bahriyemizin en genç subayları olacaksınız. Meslek yaşantınız süresince Atatürk ilke ve inkılapları en büyük yol göstericiniz olacak. İçtiğiniz anda bağlı kalarak doğruluk ve dürüstlük prensibinden sapmayın. Doğru bildiğinizi askeri terbiye içerisinde cesaretle söyleyiniz. Daima adil, gerçekçi, güvenilir ve çalışkan bir subay olun."

Mezunlar adına konuşma yapan Mühendis Teğmen Oğuzhan Ünlü de "Yeni mezun 226 deniz teğmeni olarak içtiğimiz anda bağlı kalarak emrinizde görev yapacak personele sadece emir vermeyi değil, aynı zamanda bilgi, insanı ve ahlaki değerleri aktaran birer subay olacağımıza, Atatürk, ilke ve inkılaplarının ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olarak aziz vatanımız için canımızı seve seve vermekten asla kaçınmayacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Ardından yemin töreni gerçekleştirildi.

Gedik’in konuşmasının ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan teğmenlere diplomalarını Vali Tuğba Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Eğitim Merkezi Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Deniz Albay Ali Çelik takdim etti.

Program diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçidiyle sona erdi.