Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında mezuniyet töreni

YALOVA (AA) - Yalova'daki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 704 astsubaya törenle diplomaları verildi.

Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı'ndaki programda, 2016 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adayları Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'ni tamamlayan 692 astsubay adayı ile 2017 Yılı Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'ni başarıyla bitiren 12 uzman erbaş, astsubay diplomalarını aldı.

Karamürselbey Eğitim Merkezi Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, törende yaptığı konuşmada, astsubaylara meslek hayatlarında başarı diledi.

Diploma alacak astsubaylara seslenen Gedik, şöyle konuştu:

"Bembeyaz üniformanız gibi lekesiz ve tertemiz bir karakter yapısının yanı sıra Atatürk, vatan ve meslek sevgisini benliğinize sığdırmış olarak sizleri Deniz Kuvvetlerinin birer rütbeli mensubu olmanın yolunu açan diplomalarınızı almaya hak kazandınız. 21. yüzyıl Türkiyesinin görev bilinciyle yoğrulmuş, çalışkan, yetenekli ve üstün sorumluluk sahibi yeni nesillersiniz. Devletimiz çağdaş dünyadaki layık olduğu yere, Deniz Kuvvetlerimiz de bulunduğu coğrafyanın en güçlü donanması olma hedefini sizlerin oluşturacağı temel taşlar ile güçlenecektir."

Mezunlar adına konuşma yapan Astsubay Çavuş Ömer Kalay da "Çağın gerektirdiği modern harp silah ve vasıtalarına sahip olmak konusunda büyük atılımlar içerisinde bulunan Deniz Kuvvetlerinin geleceğinin teminatı olan bizler, bilgi ve becerilerimizi durmaksızın yetiştirmeyi ve Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerini kalplerimizin derinliklerinde yaşatarak başarılı olmayı ana hedefimiz olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yemin törenine geçildi. Bölümlerini birinci olarak tamamlayan astsubaylara diplomalarını Vali Tuğba Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, Karamürselbey Eğitim Merkezi Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Deniz Albay Ali Çelik verdi.

Törene, Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı.



