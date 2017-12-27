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"Karanlık dünyayı" maç yaparak anladılar

- Aydın'da görme engellileri anlamak için onlarla gözleri kapalı goalball maçı yapan üniversite öğrencileri, 7-2 mağlup oldu - Öğrencilerden Becerik: - "Görmeden oynamak çok zor. Çünkü her taraf kapkaranlık"

AYDIN (AA) - Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, görme engellileri anlamak için gözleri kapalı oynadıkları goalball maçında 7-2 mağlup oldu.

ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, "Toplum Hizmetleri Uygulamaları" dersi kapsamında Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle goalball maçı organizasyonu düzenledi.

ADÜ Spor Salonu'nda düzenlenen maça öğrenciler göz bandı takarak çıktı. Maç esnasında öğrencilerin, görme engellilere göre daha çok zorlandığı görüldü.

Bazı öğrencilerin topu yakalamak isterken düşmesi ve arkadaşlarının saha kenarından yönlendirme yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Maç bitiminde göz bantlarını çıkaran öğrencilerin şaşkınlığı dikkati çekti.

Görme engelliler maçı 7-2 kazandı.

Öğrencilerden Gülşen Yıldız, görmeden bir şeyler yapmanın çok zor olduğunu, maç esnasında kendisini adeta savunmasız hissettiğini söyledi.

Ozan Becerik ise "Görmeden oynamak çok zor. Çünkü her taraf kapkaranlık. Böyle bir şey benim için çok iyi oldu. Ne kadar zor olduğunu öğrendim. Anlatılamaz bir şey. Farkındalık için yaşamak gerekiyor o anları. Çünkü sadece ses var." dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, galip gelmelerine sevindiklerini belirterek görme engellilerin istediklerinde neler yapabileceklerini göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Keyifli bir maç olduğunu aktaran Özen, "Görme engelli arkadaşlarımızla üniversite öğrencilerimiz arasında bir maç yaptık. Üniversite öğrencilerinin nasıl topları yakalayamadıklarını, görme engellilerin ise duyularını kullanıp, sesi takip ederek nasıl topu yakaladıklarını gördük." diye konuştu.


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