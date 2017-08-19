"Karanlık 'o kara geceyi' hatırlatıyor"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geçen yıl 57 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 15 yaşındaki Eyüp Kızılkaya, olayın üzerinden bir yıl geçesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Olayın gerçekleştiği 20 Ağustos 2016'dan bugüne kadar 10 ameliyat geçiren ve parçalanan kaval kemiğinin iyileşmesi için ayağı hala alçıda tutulan Kızılkaya, sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü ailesinin evde olduğunu, kendisinin de arkadaşlarıyla oynamak için kına gecesinin yapıldığı sokağa indiğini söyledi.

Oynadığı sırada patlamanın olduğunu anlatan Kızılkaya, "Sanki bacağım kopmuş gibiydi ve her yer karanlıktı. Bir ara babamı gördüm, beni kucaklayıp hastaneye getirdi. Hemen ameliyat edildim ve o günden beri de tedavim sürüyor." dedi.

- Arkadaşı öldü, kendisi yaralandı

Patlamada arkadaşının öldüğünü, kendisinin de tesadüfen hayatta kaldığını belirten Kızılkaya, şimdiye kadar 10 ameliyat geçirdiğini, yakın zamanda yeniden kontrole gideceğini ve doktorların raporuna göre ayağındaki alçıdan kurtulabileceğini söyledi.

Kızılkaya, "kara gece" olarak nitelendirdiği o günden sonra karanlıktan korkmaya başladığını ifade ederek, "Akşamları elektriklerin kesilmesini hiç istemiyorum. Karanlık beni korkutuyor ve o kara geceyi hatırlıyorum. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Anne Gülizar Kızılkaya da oğlunun durumuna çok üzüldüğünü ancak hayatta kalmasının kendisi için en büyük teselli olduğunu belirtti.

Kızılkaya, oğlunun bacağının günden güne iyiye gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Oğlum o günden bu yana karanlıktan korkar oldu. Artık yatarken evdeki ışıkları kapatmıyoruz. Zaten elektrikler kesildiğinde de hemen çığlıklar atmaya başlıyor. Biz de o yüzden sürekli cep telefonunu yanında bulunduruyoruz. En azından aniden elektrikler kesilirse, cep telefonunun ışığından yararlansın. Oğlumun bir an önce psikolojik tedavi görmesi lazım. Bu rahatsızlığının giderilebileceğini düşünüyorum."

Kızılkaya, oğlunun eğitim hayatının aksadığına dikkati çekerek, "Biz de açık liseye devam etsin istedik ama sınav dönemlerinde hep ameliyatta olduğu için sınavlara giremedi. Dolayısıyla geçen sene eğitim anlamında zamanı boşa gitti. Bu yıl oğlumun eğitimden geri kalmasını istemiyorum. Evde eğitim hizmeti veya çocuğumun okula gidebilmesi için destek sağlanması bizim için iyi olacak çünkü henüz oğlumun ayaklarının ne zaman kendini rahatça taşıyabileceğini bilemiyoruz." diye konuştu.



