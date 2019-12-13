Kararlılıkla Çalışmaya Devam

Yılmaz Parlar yazıyor... Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni yönetim kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

10 Aralık 2019 tarihinde TÜRSAB Genel Merkezi’nde gerçekleşen törende Kültür ve Turizm Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, TÜRSAB 24. Genel Kurulu’nda TÜRSAB Onursal Başkanlığı’na seçilen Talha Çamaş, Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’nı üstlenen Deniz Tüfekçi yaptıkları konuşmalarında;

Bahattin Yücel, “Çok zor bir görevi üstlendiklerini biliyorum."

Deniz Tüfekçi, “Geçmiş dönem yönetim kurulu birçok zorlukların üstesinden geldi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu da hiç geride kalmayacak çok daha iyisini yapacak.”

Talha Çamaş, “Onursal Başkan seçilmem vardığım en onurlu nokta”

Firuz Bağlıkaya “Ses getiren çalışmaları hayata geçireceğiz” dediler.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB’a yakışır, demokratik bir Genel Kurul süreci yaşadıklarını söyledi. Bağlıkaya, “Yeni yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşlarıma hoş geldiniz ve kolları sıvayın diyorum. Önümüzde TÜRSAB’da değişimi devam ettirmek ve daha ileriye taşımak için yepyeni bir sayfa açıldı. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Önemli projeleri hayata geçirdik. Aynı kararlılık ve azimle yeni dönemde çalışmaya devam edecek, sektörümüz ve ülkemiz için daha çok proje üreteceğiz” dedi.

Yeni yasanın çıkmasıyla sektörün rahat bir nefes alacağını belirten Bağlıkaya; “Birlik yasamızın, yeni dönemde sektörümüzün önünü açmasını ve yeni hamleler yapabilmemize olanak sağlamasını bekliyoruz. Yeni yasamızdan alacağımız güçle, hızımızı artıracağız. TÜRSAB’ı; teknolojik ve dijital gelişmelerin belirleyici olduğu dünyanın yeni dönemi ve gidişatına uygun bir birlik haline getirmek için önemli adımlar atacağız” şeklinde birlik çatısının önemine vurgu yaptı.

23. Dönem Yönetim Kurulu’nda yer alan arkadaşımız Halil İbrahim Kalay, seyahat acentalarını temsilen Turizm Tanıtma Ajansı’na seçildiğini söyleyen Bağlıkaya “İbrahim Bey’in Turizm Tanıtma Ajansı’nda TÜRSAB’ın sesi olacağına ve çok başarılı çalışmaları hayata geçireceğine yürekten inanıyorum. Kendisine bu yeni görevinde tekrar başarılar diliyorum.” Sözleriyle ve yeni yönetime başarı dilekleriyle konuşmasını noktaladı.

23. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine Başkan Firuz Bağlıkaya tarafından plaket verildi.24. Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin oylarıyla seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerine mazbataları verildi. Başkan Firuz Bağlıkaya ve yeni üyeler mazbatalarını Divan Başkanı Deniz Tüfekçi’nin elinden aldı.