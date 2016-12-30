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Karasu Nehri kısmen buz tuttu

- Muş'ta, Karasu Nehri'nin bazı bölümleri soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı

Karasu Nehri kısmen buz tuttu

MUŞ (AA) - Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin bazı bölümleri soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, Karasu Nehri'nin bazı bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı.

Nehrin yakınlarındaki ağaçlar ile belediye ekiplerince ana caddelerdeki orta refüjlere dikilen ağaçların dalları soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Evlerin çatılarında ise bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BuzKarasu NehriMuş
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