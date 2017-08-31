Karasulu balıkçılar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yaklaşık 5 aydır süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından yarın ava çıkacak olan balıkçılar, sezon başlangıcıyla aynı güne denk gelen Kurban Bayramı'nda çifte bayram yapmaya hazırlanıyor.

Karasu ilçesinde ağ tamirleri, balıkçı teknelerinin bakımı ve onarımlarını tamamlayan balıkçılar, gece saatlerinde denize açılarak sezonun ilk avını gerçekleştirmek için bekliyor.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şakir Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, güzel bir sezon geçirmeyi diledi.

Balıkta geçen yıla benzer potansiyel beklediklerini dile getiren Şen, "Bu yıl 3-4 boyutta palamut balığı var. Bu da sezonun bütün aylarında balığı yakalayacağımız ve sofrada balık olacağı anlamına geliyor. Eylül ve ekim ayları balığın en ucuz zamanıdır. Aralık itibariyle Karadeniz'de palamut kalmaz. Tüketicilere tavsiyem balığın ucuz olduğu zamanda derin dondurucularını, buz dolaplarını balıkla doldursun ve bol bol tüketsinler." diye konuştu.

Nehirlerin ve denizlerin temiz tutulması gerektiğine dikkati çeken Şen, nehirler üzerindeki barajlar ve HES'lerdeki balık geçitlerinin balıkların geçmesine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "En önemli nokta burası. Bu geçitler iyi çalışmazsa, balıkların nehir üzerindeki hareketleri ortadan kalkıyor ve bu da balıkçılığı olumsuz etkiliyor." dedi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Bünyamin Ceylan ise 2017-2018 sezonunun bütün balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Balıkçıların 15 Nisan'da sezonun bitmesinin ardından eylül başına kadar bakımları yaparak sezona hazırlandıklarını ifade eden Ceylan, "Herkesin hazırlığı bitti. Yarın Allah izin verirse bütün tekneler açılabilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı ardından Kurban Bayramı ve balıkçıların bayramı hepsi bir arada geldi. 1 Eylül olunca balıkçıya tatil yok, Allah izin verirse balıkçı denizine açılır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır Karadeniz'de avlanan balıkçı Mehmet Sezer de yarın itibariyle sezona başlayacaklarını, iyi balık olacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

"Ağlarımızın, teknemizin bakımını yaptık, bütün hazırlıklarımızı bitirdik. İnşallah çıkıp avlanacağız." diyen Sezer, şunları söyledi:

"Beklentimiz öncelikle kazasız belasız bir sezon, ondan sonra da denizin bize ekmek vermesi. İlk önce palamut balığı avlayacağız. Sonraki aşamada çinekop, lüfer, kışa doğru da barbun, mezgit avlayacağız. Şu an gırgır teşkilatıyla palamut avına çıkacağız. 8-9 kişi denize çıkacağız inşallah. Gece çıkıp sabah dönüp kurban işimizi halledeceğiz. Öğleye doğru tekrar çıkacağız. Balık da iyi çıkarsa iki bayramı birden kutlamış olacağız."

Balıkçı Baki Sarıoğlu da 15 yıldır balıkçılık yaptığını, bu yıl çifte bayram yaşayacaklarını belirterek, "Tüm balıkçı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Trol avcılığı yapıyoruz. Barbun ve mezgit, hamsi, istavrit gibi dip balıklarını avlıyoruz. Yaklaşık 4 aydır teknenin bakımını, muayenesini yaptık. Ağlarımızı hazırladık, tayfalarımızı dizdik. Kasamız, buzumuz ne eksiğimiz varsa tamamladık. Sezona hazırız şu an. Allah'ın izniyle gece 12'den sonra bayramımız var. Sabah kurbanımızı kestikten sonra 'vira bismillah' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.