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Karavanda iki örümcek maymunu ile 2,5 metrelik piton bulundu

- Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı rutin kontrollerde, bir karavanda iki örümcek maymunu ile 2,5 metre uzunluğunda piton ele geçirildi - Ekipler tarafından el konulan maymunlar ve yılan, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na teslim edildi

Karavanda iki örümcek maymunu ile 2,5 metrelik piton bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerinin yaptığı rutin kontrollerde bir karavanda iki örümcek maymunu ile 2,5 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin kullandığı 07 HGZ 91 plakalı bir karavanı durdurarak arama yaptı. Aramada karavandaki kutu ve kafes içinde iki örümcek maymunu ile 2,5 metre uzunluğunda piton ele geçirildi.

Ekipler, durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Maymun ve pitona el koyan polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanları Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na teslim etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü S.Y. ve yanındaki M.E.G. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı. İfadelerinde maymunları ve pitonu sirklerde kullandıklarını söyleyen S.Y. ve M.E.G, serbest bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın sorumlu veteriner hekimi Dr. Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piton ve maymunları rehabilitasyona aldıklarını belirtti. Hayvanların sağlığının iyi olduğunu kaydeden Arsun, "Bu tür hayvanların hayvanat bahçeleri dışında süs ve gösteri amaçlı kullanılması yasak. Sahibi, bulundurma belgesi ibraz edemez ise hayvanlar bahçemizde yaşamaya devam edecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KaravanMaymun Ve Piton
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