Karayolları Genel Müdürlüğü’nden köprü açıklaması

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, FSM Köprüsü’ndeki çalışmalarla ilgili ilk kez Radyo Trafik’e konuştu. Radyo Trafik Marmara’da yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan’ın “Bilirkişi” programına telefon ile bağlanan Uraloğlu, canlı yayında başta FSM olmak üzere köprüler ile ilgili gündemde ki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.



FSM Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar sürecek olan çalışmalarla ilgili detayları anlatan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, FSM Köprüsü’nde birçok test yapıldığını ve bakım için müdahaleye gerek olduğunu söyledi. Uraloğlu canlı yayındaki konuşmasına şöyle devam etti. “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne müdahale edilmeseydi, köprünün yapısal güvenliği çok zarar görecekti. Köprüdeki çalışma planlaması yapılırken trafiğin en az olduğu zamanı seçtik. Her yapılan işin bir ömrü vardır. Biz asfaltı yaparken 20 yıllık ömrü olsun, 10 yılda bir de küçük bakım yaparız diye planlıyoruz. Ancak bizim öngörümüz dışında ağır tonajlı araç geçişi artarsa bu süreler kısalıyor. Bilindiği gibi 2016 yılına kadar tüm ağır araçlar FSM’yi kullanıyordu, bu da asfalta zarar verdi. FSM köprüsüyle ilgili durum budur” dedi.



Uraloğlu FSM’deki çalışmanın neden 52 gün süreceğine de değindi. FSM Köprüsü’nde yapılan çalışmanın süresine dair gelen soruları yanıtlayan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, FSM Köprüsü çalışması için 52 günün toleranslı bir süre olduğuna ve hava koşullarına göre değişebileceğine değindi. “Neden 52 gün, çünkü kapsamlı bir çalışma ve bu süreçte tüm asfalt tabakası, izolasyon malzemeleri ve astar malzemeleri tamamen kazınıyor. Çatlak onarımları yapılıp genleşme derzleri değiştiriliyor. Söküm işleri sonrası ise kaynak ve tamirler yapılıp kumlama ve astar malzemeleri yerleştirilecek. İzolasyon çalışmasının ardından da 2 kat mastik asfalt yapılacak. Bu işlemler 2 yön için de bu süreçte uygulanacak. Şu an için planlarımızda bir aksama söz konusu değil. Bundan sonraki yıllarda yapılacak çalışmalar 5-10 gün içerisinde bitecek çalışmalar olacak. Gelecek planlarımızda FSM'den ağır tonajlı araç geçmediği için 20 yıl böyle bir bakım yapmak bulunmuyor.”



Kurban Bayramı'nda çalışma olacak mı?



Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Bayram tatilinde var olacak çalışma şartları konusunda konuşmak için erken olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:



“Bayram için şimdiden konuşmak erken. Ama bayrama geldiğimizde milletimizin bayram hassasiyetini de düşünerek gerekli önlemleri alacağız.”



"Ek şerit uygulamasını önümüzdeki günlerde deneyebiliriz"



FSM Köprüsü’nde yürütülen çalışmaların ardından meydana gelen trafik yoğunluklarını azaltmak için alınacak önlemler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ek şerit açılacağı belirtilmişti. Uraloğlu ek şerit konusunda; “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılması planlanan ek şeridin hem artısı hem de eksisi var. Ek şerit uygulamasını önümüzdeki günlerde bir deneyebiliriz. Duruma göre devam eder ya da ek şeritten vazgeçebiliriz” dedi.



Avrasya Tüneli ve 3. Köprü'de indirime gidilecek mi?



2. Köprü çalışmasının ardından artan trafik yoğunluğu, yaka değiştirme sürelerini de çok uzattı. Alternatif olarak kullanılan Avrasya Tüneli ve 3. Köprü fiyatlarından indirim talep eden vatandaşlara yanıt, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’ndan geldi.



Uraloğlu: “Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir indirime gidilmesi şu anki gündemimizde yok. Çalışma kısa süreli bir çalışma olduğu için gündeme almıyoruz” dedi.



İstanbul-İzmir Karayolu'nda son durum



Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu: “İstanbul - İzmir Karayolunun tamamı bu yaz sezonu içerisinde tamamen açılmış olacak. Yol tamamlandığında büyük zaman kazanılacak ve bu yol ile İstanbul - İzmir arası 3-3,5 saate inecek.”



TEM İzmit-Adapazarı hattında süren çalışmalar geceye alınıyor!



TEM İzmit – Adapazarı arasında uzun zamandır devam eden üst yapı yenileme çalışmalarında, saat 06.30 – 18.30 saatleri arasında TEM Ankara yönü trafiğe kapatılıyor. Hâlihazırda devam eden çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar bitirileceğini belirten Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: “İzmit - Adapazarı arasında TEM'deki çalışma yaklaşık 25 km’lik bir mesafede yapılıyor. Bu yolda bundan sonrasında mevsim şartları uygun olduğu için gece çalışmaya başlayacağız ve bayramdan önce bakım çalışmaları sona erecek” dedi.