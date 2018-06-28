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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) geçici olarak trafiğe kapatılırken, burayı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı bağlantı-kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda yürütülen bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt devlet yolunun 47. kilometresindeki (Gümüşhane şehir geçişi müftülük mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde (Deliklitaş mevkisi) yapılacak ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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Karayollarında DurumYol Durumu Bülteni
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