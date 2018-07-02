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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle otoyolun bu kesimlerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Durağan-Vezirköprü devlet yolunun 18. kilometresindeki şev akmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94 ve 97-102. kilometrelerinde yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kağızman-Tuzluca yolunun 0-5. kilometrelerindeki istinat duvarı, Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki (Eskihisar-Yatağan girişi) kavşak ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Karayollarında DurumYol Durumu Bülteni
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