Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, onarım, üstyapı ve kavşak çalışması gerçekleştirilen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan, iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı'nda köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 22-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda modern dönel kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşıma İzmir yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 15-16. kilometrelerinde K2 üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Karapınar yolunun 0-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sürüyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerindeki Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tünel içinden tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 0-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.