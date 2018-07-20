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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Beşikdüzü-Trabzon devlet yolunun 51. kilometresinde 17 Ağustos'a...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Beşikdüzü-Trabzon devlet yolunun 51. kilometresinde 17 Ağustos'a kadar yapılacak yaya üst geçidi montaj ve demontaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Osmaniye-Gaziantep devlet yolunun 40-42 ile 46-47 kilometrelerinde yarma, dolgu, temel ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 5-6. kilometrelerindeki Çukurhisar üst geçit köprüsünün kavşak kolları, üstyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşıma İzmir yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun (Darende-Gürün) 12-13. kilometrelerinde istinat duvarı, Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ve 56-57. kilometrelerinde de bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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