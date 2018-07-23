Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek Tüneli'nin sağ tüpündeki (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tünelin geliş şeridinden (sol tüp) iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 45-52. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapı, Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapılıyor.

Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.



