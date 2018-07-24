Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Trabzon Bursa bilim
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Ankara yolunun 25-26. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Kars-Selim-Sarıkamış yolunun 21-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balçova-Bornova yönündeki Gaziemir Kavşağı 6. Sanayi katılım kolunun emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Samsun-Ordu yolunun 22-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKarayollarında DurumYol Durumu Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5