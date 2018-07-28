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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, otoyolun Adapazarı-İzmit yönü 08.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 39-45. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Giresun-Espiye-Tirebolu yolunun 49, 69 ve 72. kilometrelerindeki Uluburun, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Tirebolu-Giresun yönündeki kuzey, 54 ve 68. kilometrelerindeki Arıdurak ile Kiliseburnu tünellerinin Giresun-Tirebolu yönündeki güney tüplerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçit orta ayak imalatı çalışması nedeniyle ulaşıma her iki yönde ikişer şeritten izin veriliyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ile 63-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerinde sanat ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 54-59 ile 89-94. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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