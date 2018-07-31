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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarında...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılacak. Bu mevkide trafik Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nde elektromekanik çalışmaları nedeniyle Manisa-İzmir istikametindeki tüp trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde trafik Sabuncubeli geçişine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde üstyapı çalışmaları nedeniyle İspir-İkizdere istikametinde ulaşım tünel içinden kontrollü, İkizdere-İspir yönünde ise Ovit Geçidi'nden sağlanıyor.

Akhisar-Salihli yolunun 45-60. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolu üzerindeki Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içindeki tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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