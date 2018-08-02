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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarında...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 08.00-17.30 saatlerinde otoyolun Adapazarı-İzmit yönü ulaşıma kapatıldı. Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen araçların İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılmalarına izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Konya-Karapınar-Ereğli yolunun 0-66. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Manisa yolunda bulunan Sabuncubeli Tüneli'nin elektro-mekanik çalışmaları nedeniyle Manisa-İzmir istikametindeki tüpü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Sabuncubeli geçişine yönlendiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-34. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

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