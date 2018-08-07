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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerinde...

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerinde bulunan Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içindeki tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle yolda daralmalar meydana geldiğinden ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Türkoğlu yolunun Nurdağı otoyol bağlantı kavşağı 4-5. kilometrelerinde üstyapı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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