Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan...

Karayollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesiminde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Rize-Çayeli-Ardeşen devlet yolundaki Çayeli Tüneli'nin kuzey tüpü saat 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafından araç geçişine izin verilmiyor.

Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 25-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı, Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Eskişehir-Bozüyük istikametindeki üç şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep devlet yolunun 40-42 ile 46-47. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolları yapımı kapsamında İstanbul-İzmit il yolunun 30-31. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKarayollarında DurumYol Durumu Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1