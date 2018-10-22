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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapatılıyor. Trafik akışı, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarındaki köprü çalışması nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım üç şerit olarak (emniyet şeridine aktarılarak) devam ediyor.

Balıkesir-Bursa yolunun 38-39. kilometrelerindeki Balıkesir Kuzey Kavşağı devlet yolu bağlantısı çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Yeniköy girişi trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, Küre Kavşağı'ndan izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karapınar şehir geçişi) alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48. kilometresindeki Beşirli Mahallesi Botanik Parkı mevkisindeki yaya üst geçidi bakım çalışması nedeniyle ulaşım 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 36-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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