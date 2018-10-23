Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon Bursa saat food istanbul
Konkordato abartılıyor
Konkordato abartılıyor
e-ticarete karşı gelemeyiz
e-ticarete karşı gelemeyiz
Başkan vekili oldu
Başkan vekili oldu
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi

Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları...

Karayollarında durum
banner17

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 30-32. kilometrelerinde Eskişehir Şehir Hastanesi üst geçit köprüsü ve bağlantı yolları, Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Zeytindağ ayrımı-Aliağa-Menemen yolunun 26. kilometresinde (Petkim Kavşağı) Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından enerji iletim hattı söküm çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 26-29 Ekim'de 08.00-17.00 saatlerinde yol kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 68, 69 ve 72. kilometrelerinde bulunan Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde Kiliseburnu Tüneli'nde ulaşım tek şeritten kontrollü, diğer iki tünelde ise servis yolundan gerçekleştirilecek.

Kocaeli-Sakarya yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Özalp-Kapıköy yolunun 23-26. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sağ yoldan iki yönlü izin veriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKarayollarında DurumYol Durumu Bülteni
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1