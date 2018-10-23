Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.



Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 30-32. kilometrelerinde Eskişehir Şehir Hastanesi üst geçit köprüsü ve bağlantı yolları, Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Zeytindağ ayrımı-Aliağa-Menemen yolunun 26. kilometresinde (Petkim Kavşağı) Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından enerji iletim hattı söküm çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 26-29 Ekim'de 08.00-17.00 saatlerinde yol kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 68, 69 ve 72. kilometrelerinde bulunan Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde Kiliseburnu Tüneli'nde ulaşım tek şeritten kontrollü, diğer iki tünelde ise servis yolundan gerçekleştirilecek.

Kocaeli-Sakarya yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Özalp-Kapıköy yolunun 23-26. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sağ yoldan iki yönlü izin veriliyor.