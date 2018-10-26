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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Manisa devlet yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Emiralem...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Manisa devlet yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Emiralem Sebze Hali Köprülü Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Eskişehir-Bozüyük istikametinde bölünmüş yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun Konya-Ankara istikametinin 7-8. kilometrelerinde yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ayancık-Sinop devlet yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Yenikonak-Erfelek yolundan sağlanıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-15. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli'nin sağ tüpü (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, geliş şeridinden (Göcek-2 Tüneli sol tüp) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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