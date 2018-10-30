Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 1 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde, Düzce bağlantı yolu köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerini kullanacak.



TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki köprü çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise trafik akışı, Dilova-Gebze kavşakları araç trafiğine kapatıldığı için alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki Soma Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon devlet yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle 31 Aralık'a kadar tüneller fasılalı olarak trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım, her iki yöndeki bağlantı yollarından devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.