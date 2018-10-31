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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması yürütülüyor. Bu nedenle 10 Kasım'a kadar otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki köprü çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilovası ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollardan gerçekleştirilecek.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun Konya-Ankara istikametinde 7-8. kilometrelerdeki yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-15. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli'nin sağ tüpü (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım geliş şeridinden (Göcek-2 Tüneli sol tüp) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde Eskişehir-Bozüyük istikametinde 3 şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer 2 şeritten sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 37. kilometresindeki Kızıltepe-1 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam ediyor.

Osmaniye-İskenderun devlet yolunun Osmaniye Cezaevi mevkisi 2-3. kilometrelerindeki kavşak düzenlemesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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