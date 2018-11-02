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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 16-21. kilometrelerinde üstyapı...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 16-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara - İstanbul yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk - Aydın yolunun 26-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapalı olduğundan ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Kayseri - Malatya yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.

Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye Alt Geçidi çalışmalarına başlanıldığından, yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Karayollarında Durum
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