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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3 şeritten izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1,5 kilometrelik bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 28. kilometresindeki sanat yapısı imalat çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

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