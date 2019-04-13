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Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı...

Karayollarında durum
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ANKARA (AA) - Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 0-4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı Kavşağı-Zeytinler Kavşağı 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerinde (Ereğli Şehir Geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Uzundere Ayrım-Yusufeli-İspir yolunun 28-30 ile 31-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.



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Karayolları Genel MüdürlüğüUlaşımYol Durumu Bülteni
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