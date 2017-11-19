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Karbondioksit ve metan gazlarını dönüştürebilen katalizör madde üretildi

- Nikel bazlı katalizör bileşke, karbondioksit ve metan gazlarını yakıt olarak tüketilebilen sentetik bir gaza dönüştürüyor

Karbondioksit ve metan gazlarını dönüştürebilen katalizör madde üretildi

ANKARA (AA) - Bilim adamları, atmosferde sera etkisine en fazla yol açan karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gazlarını geri dönüştürebilen katalizör madde üretti.

Sonuçları "Applied Catalysis B: Environmental" dergisinde yayınlanan çalışmada, İngiltere'nin Surrey Üniversitesinden araştırmacılar, nikel bazlı, kalay ve seryum dioksitle güçlendirilmiş bir katalizör bileşke yaparak karbondioksit ve metanı yakıt olarak kullanılabilen sentetik gaza dönüştürmeyi başardı.

Yakıt olarak tüketilmesinin yanı sıra faydalı kimyasallara da dönüştürülebilen sentetik gazın, karbon yakalama ve depolama çabalarını teşvik etmesi bekleniyor. Karbon yakalama ve depolama, sanayi kuruluşlarına ilave maliyetler getirdiğinden, bugüne dek yalnızca hükümetlerin zorlamasıyla ya da karbon fiyatlandırmasından kaynaklanan maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanıyordu.

Buluşun karbon denetimi konusunda çığır açıcı gelişmelere kapı açmasını bekledikleri ifade eden araştırmacı Dr. Tomas R. Reina, "İklim bilimciler olarak en büyük hedefimiz atmosferdeki zararlı gazların etkisini tersine çevirebilmek. Bu yeni teknoloji, yalnızca zararlı gazların atmosfere salımını önlemekle kalmıyor aynı zamanda onları yenilenebilir enerjiye dönüştürerek yeniden kullanıma sokuyor." dedi.

Araştırmacılar, dünyayı değiştirebilecek bu teknolojiyi sanayi üretime entegre etmek için çözüm ortakları aradıklarını vurguladı.

Küresel Karbon Projesi verilerine göre, karbon salımı, 2006 yılından bu yana dünya çapında yılda ortalama yüzde 3 artıyor. BM'nin 2015 yılında kabul ettiği Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında, ideal olarak 1,5 derece civarında tutma hedefine ulaşılabilmesi için karbon emisyonlarının büyük oranda azaltılması gerekiyor.


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