Karda lahana hasadı

BURSA (AA) - ŞABAN KILIÇCI - Sebze üretiminde önde gelen Bursa'nın Yenişehir Ovası'nda, 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplanan tarlalarda çiftçiler ve tarım işçileri lahana hasadı yapıyor.

Yaz ve kış dönemlerinde değişik türlerde yetiştirilen sebzeleriyle tanınan Yenişehir ilçesinde, bu dönemde lahana, karnabahar, pırasa, brokoli, şalgam, turp ve ıspanak üretiliyor.

Ürünler vakti geldiğinde, kar, soğuk ya da kış demeden tarım işçileri tarafından hasat ediliyor. 3 gündür Bursa'da etkili olan kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplanan tarım alanlarında bugünlerde lahanalar toplanıyor.

Söylemiş Mahallesi'nde lahana hasadı yapan çiftçilerden Metin Al, sipariş olduğu sürece bir metre kar olsa bile ürünü topladıklarını söyledi.

- "Yeter ki müşteri istesin"

Ektikleri mahsulleri kasımdan mart ayına kadar hasat ettiklerini dile getiren Al, "Kar, yağmur, tufan devam, yeter ki müşteri istesin. Sıkıntı yok. İsterse 50 santimetre, bir metre olsun tavuk gibi eşeliyoruz, ürünü tarladan kaldırıyoruz. Sabah 9.30 gibi geliyoruz, akşam 17.00 gibi ayrılıyoruz. Çoğunlukla işçi bulma sıkıntısı yaşadığımız için kendimiz topluyoruz. 'Çalışan demir pas tutmaz' misali soğukta çalışsak bile hasta olmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit Al da, zorlu kış şartları diye ürünü tarlada bırakmalarının söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Bunu kesmeye mecburuz. Bizim kaderimiz de bu diyelim. Köylü olduğumuz için mecbur yapmak zorundayız. Kar da olsa yağmur da olsa Allah'ın bereketi deyip tarlaya geliyoruz." dedi.

- "Parmaklar sızlıyor"

Soğukta hasadın zorluğuna dikkati çeken Al, "Karda ne kadar eldiven de giysen, korunsan da parmaklar sızlıyor ama dediğim gibi bu işi biz yapmaya mecburuz. Bu mallar da nereye gidiyor, bizim kendi insanlarımıza gidiyor. Bu yüzden biz biraz mutluyuz. 'Köylü milletin efendisi' diyorlar, işte böyle efendi olunuyor. Herkes kendi işini yapacak. Masa başı da olacak, fabrikada da çalışacak. Dediğimiz gibi bizim de kaderimiz, yapmamız gereken bu herhalde." diye konuştu.

Kar altında bazen 8 saat ürün topladıklarını dile getiren Al, tarladan akşam saatlerinde evlerine döndüklerinde işlerinin bitmediğini, hayvanlarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ilçede 15 bin dönüm alanda lahana, karnabahar, pırasa, brokoli, şalgam, turp ve ıspanak üretimi yapıldığını söyledi.

Kış ürünlerinin kar yağmur demeden toplandığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bunlar Bursa dışında İstanbul ve Ankara gibi illere gönderiliyor. Talebe göre yurt dışına gönderilenler de oluyor. Geçen yıl ekilen lahana biraz daha fazlaydı. Bu sene biraz daha azaldı. Geçen yıla göre fiyatlar 10 kuruş arttı. Şu anda 30-35 kuruş lahana. Brokoli bugünlerde yüksek, 2,5-3 lira civarında kilosu. Karnabahar tane olarak 3 lira civarında. Pırasa 1 lira ile 1 lira 20 kuruş civarında. Şalgam 1 lira, ıspanak 1,5 civarında. Kış ürünü kar yağmur dinlemez toplanır. Çiftçi bundan memnun. Kışın başka gelir yok."