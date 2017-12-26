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Karda mahsur kalan 80 küçükbaş hayvan kurtarıldı

- Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı köyü yakınlarındaki ahırda, kar yağışının ardından yolun kapanması nedeniyle mahsur kalan 80 küçükbaş hayvana ulaşıldı

Karda mahsur kalan 80 küçükbaş hayvan kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı köyü yakınlarındaki ahırda, kar yağışının ardından yolun kapanması nedeniyle mahsur kalan 80 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki'nin dağ köylerinden Dumanlı köyünde yaşayan Vedat Tosun'a (38) ait 80 küçükbaş hayvan, köye 2 kilometre uzaklıktaki ahırda, kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasının ardından mahsur kaldı.

Tosun, hayvanlarına yiyecek vermeye gidemeyince durumu, İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açtı.

Ekiplere teşekkür eden Tosun, "Geçtiğimiz gün yağan aşırı kar sonrasında yolun kapanmasının ardından hayvanlarıma yiyecek götüremedim. Olayı köyümüzün muhtarına anlattım o da özel idareye bildirdi. Yolumuz açıldı çok şükür." dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin de Dumanlı köyünün ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlattı.

Bu mevkinin ilçenin en yüksek noktası olduğunu vurgulayan Engin, "Kar yağışında köylerin ana arterleri ekiplerimizin aralıksız çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Yalnız yüksek kesimlerde Vedat kardeşimizin mağdur kaldığının bilgisi bize geldi. Kardeşimizin burada 80 kadar küçükbaş hayvanı var. Biz de İl Özel İdaresi iş makinemizle gelerek kardeşimizin yolunu açtık, artık hayvanlarına yiyecek getirebilecek." ifadelerini kullandı.

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