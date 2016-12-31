Karda mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle üç gündür kırsal alanda mahsur kalan çoban, kurtarılmasını zeybek oynayarak kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydemir Çoban (65) ve Mesut Yamacı (43), yoğun kar yığışı nedeniyle Cankurtaran Mahallesi Dokuzoluk mevkisinde mahsur kaldı.

Çobanların durumu belediyeye bildirmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ile ihbarın yapıldığı bölgeye gitti. Ekipler mahsur kalan Aydemir Çoban ve Mesut Yamacı'yı kurtardı.

Ekiplerin yolu açması üzerine büyük sevinç yaşayan Aydemir Çoban ve Mesut Yamacı ise ekiplere teşekkür etti.

Üç gündür mağdur olduklarını belirten Aydemir Çoban, "Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Bizi kurtardılar. Yolumuz açıldı. Şimdi keyfim yerine geldi." diyerek zeybek oynadı.



