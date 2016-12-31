Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Karda mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

- Denizli'de yoğun kar yağışı dolayısıyla üç gündür kırsal alanda mahsur kalan çobanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

Karda mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle üç gündür kırsal alanda mahsur kalan çoban, kurtarılmasını zeybek oynayarak kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydemir Çoban (65) ve Mesut Yamacı (43), yoğun kar yığışı nedeniyle Cankurtaran Mahallesi Dokuzoluk mevkisinde mahsur kaldı.

Çobanların durumu belediyeye bildirmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ile ihbarın yapıldığı bölgeye gitti. Ekipler mahsur kalan Aydemir Çoban ve Mesut Yamacı'yı kurtardı.

Ekiplerin yolu açması üzerine büyük sevinç yaşayan Aydemir Çoban ve Mesut Yamacı ise ekiplere teşekkür etti.

Üç gündür mağdur olduklarını belirten Aydemir Çoban, "Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Bizi kurtardılar. Yolumuz açıldı. Şimdi keyfim yerine geldi." diyerek zeybek oynadı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıKurtarılmaMahsur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.